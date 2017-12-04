Пензенский губернатор призвал внедрять новые формы противодействия наркомании Общество

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал внедрять новые формы противодействия наркомании и применять наиболее эффективные способы профилактической работы.

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«Общая заболеваемость [наркоманией в Пензенской области] по итогам 2016 года почти в два раза ниже, чем в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе. […] По состоянию на 1 ноября, наблюдается незначительное снижение количества лиц, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом «Наркомания». Всего в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 262 человека», — отметил он в ходе заседания антинаркотической комиссии, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 4 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что особую тревогу вызывает рост числа впервые выявленных фактов употребления наркотиков и психоактивных веществ — по итогам 10 месяцев 2017 года этот показатель увеличился более чем на 14%.

Глава региона также обратил внимание на существенное изменение структуры наркорынка.

«На сегодняшний день почти 35% состоящих на диспансерном учете потребителей наркотических веществ зависимы от психостимуляторов, дислептиков, синтетических наркотиков нового поколения», — привел он актуальные данные.

По словам Ивана Белозерцева, за 11 месяцев текущего года от острого отравления наркотическими веществами умерли 15 человек.

Губернатор подчеркнул, что в данной сфере перед органами власти стоит целый комплекс задач, начиная от профилактики употребления наркотиков и заканчивая работой с молодыми людьми, которые решили распространять запрещенные вещества в погоне за наживой.

Он призвал сделать акцент на внеурочной занятости школьников, привлечении молодежи к занятиям спортом, противодействии пропаганде наркотиков в интернете, а также на повышении ответственности родителей за поведение несовершеннолетних.

«Нам необходимо самое пристальное внимание обратить на результаты медицинского тестирования. Если зафиксирован хотя бы один случай употребления психоактивных веществ, профилактические меры нужно принимать ко всему кругу общения этого человека. Надо разбираться», — сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос о реабилитации лиц, решивших отказаться от употребления наркотиков.

Затем в ходе заседания министр образования Пензенской области Александр Воронков представил доклад о результатах тестирования учащихся на наркотики, после чего участники заседания разобрали конкретные проблемные ситуации и обсудили способы, как избежать их повторения в будущем.