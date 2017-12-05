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Мэр Пензы поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах

10:52 | 05.12.2017 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил начальнику управления образования Пензы Юрию Голодяеву усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах.

Мэр Пензы поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что в Пензе до 27 декабря проходит месячник по обеспечению безопасности дорожного движения «Сохрани детям жизнь».

«Знаю, что такая работа в школах города ведется постоянно, но в рамках месячника необходимо ее усилить, чтобы родители были начеку, а дети понимали, какие опасности их подстерегают», — сказал Виктор Кувайцев в ходе аппаратного совещания, состоявшегося во вторник, 5 декабря.

Также глава администрации Пензы поручил исполняющему обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС города Александру Дерябину проработать вопрос установки камер видеонаблюдения в сквере имени Ф.Э. Дзержинского и на входе в парк «Олимпийский» со стороны улицы Гагарина в преддверии новогодних каникул, сообщает пресс-служба мэрии.
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