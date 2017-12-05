Мэр Пензы поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах Общество

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил начальнику управления образования Пензы Юрию Голодяеву усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах.

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Он напомнил, что в Пензе до 27 декабря проходит месячник по обеспечению безопасности дорожного движения «Сохрани детям жизнь».

«Знаю, что такая работа в школах города ведется постоянно, но в рамках месячника необходимо ее усилить, чтобы родители были начеку, а дети понимали, какие опасности их подстерегают», — сказал Виктор Кувайцев в ходе аппаратного совещания, состоявшегося во вторник, 5 декабря.

Также глава администрации Пензы поручил исполняющему обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС города Александру Дерябину проработать вопрос установки камер видеонаблюдения в сквере имени Ф.Э. Дзержинского и на входе в парк «Олимпийский» со стороны улицы Гагарина в преддверии новогодних каникул, сообщает пресс-служба мэрии.