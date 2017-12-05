В Пензе полиция пыталась помешать пикетчику, но лишь создала ему необычный антураж Общество

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции пытались помешать гражданскому активисту Альберту Герасимову провести пикет у здания УМВД России по Пензенской области, однако в итоге лишь создали ему необычный антураж, который привлек большое внимание проезжавших по улице Пушкина автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и прохожих.

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Сначала к пикетчику, державшему в руках плакат, суть которого заключалась в необходимости борьбы с криминалом в правоохранительных органах и создании народной милиции, подошел сотрудник полиции без теплой верхней одежды, но в зимней шапке и попросил сообщить ему паспортные данные. На вопрос Альберта Герасимова о том, на каком основании он должен это сделать, полицейский, почесав подборок, ответить не смог.

Затем к месту проведения акции прибыл другой сотрудник, который уверенно заявил, что основанием для сообщения ему паспортных данных пикетчика является ст. 12 федерального закона «О полиции». Однако Альберт Герасимов усомнился в том, что там такое действительно написано, и стал фактически экзаменовать стража порядка на знание законодательства. Тот в свою очередь решил не продолжать беседу, отошел в сторону и начал кому-то звонить по мобильному телефону.

Через некоторое время вновь появился первый сотрудник полиции, но уже в теплой верхней одежде, а также еще несколько стражей порядка. Понимая, что представители правоохранительных органов попросту загораживают плакат, Альберт Герасимов направился от здания к краю тротуара, где стоял патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками, который привлекал особое внимание водителей.

При этом и пикетчик, и полицейские даже шутили между собой по поводу возможного нарушения ПДД, если кто-то из них выйдет на дорогу, однако этого не произошло.

Проезжавшие мимо автомобилисты притормаживали около большого скопления людей в форме. С пассажиром одной из машин страж порядка, который буквально ходил по пятам за Альбертом Герасимовым по тротуару, даже поздоровался, кивнув головой.

Спустя некоторое время к пикетчику обратился еще один сотрудник полиции, который представился, предъявил свое служебное удостоверение и сообщил, что претензий к проведению одиночной акции нет. При этом, сославшись на закон №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», он спокойно и в корректной форме попросил предъявить паспорт для установления личности организатора мероприятия.

В ответ на это Альберт Герасимов достал документ, удостоверяющий личность, что вызвало большое оживление у стражей порядка, которые быстро скучковались около пикетчика. Один из них под диктовку другого стал записывать паспортные данные.

После того, как нужные сведения оказались в блокноте, некоторые стоявшие рядом правоохранители тут же потеряли интерес к Альберту Герасимову. Однако самый первый сотрудник полиции, который сначала вышел без теплой одежды, а затем передвигался по тротуару вместе с пикетчиком, по-прежнему находился рядом — напротив гражданского активиста.

Альберт Герасимов на этот счет пошутил, что «прапорщик Косых», как он его назвал, слишком долго вчитывается в суть написанного на плакате.

«Представляете, сколько времени Вы сейчас тратите на вчитывание? Неужели таких сотрудников набирают?» — задал вопрос Альберт Герасимов, который прозвучал риторически.