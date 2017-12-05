Специалист кузнецкого МФЦ представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе Общество

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Специалист МФЦ Кузнецкого района Ольга Куприянова представит Пензенскую область на ежегодном всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России 2017 года».

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Она одержала победу по итогам регионального этапа состязаний в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», продемонстрировав отличное знание теории, а также отличившись большим количеством принятых дел и работой по наставничеству.

Учреждение, где работает Ольга Куприянова, также признано лучшим в регионе в текущем году.

По состоянию на 1 ноября, в МФЦ Кузнецкого района оказывается 226 видов услуг.

Всего с начала года гражданам предоставлено около 33 тыс. государственных и муниципальных услуг. Это более чем на 3 тыс. превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

К системе межведомственного электронного взаимодействия подключены 11 органов исполнительной власти и внебюджетных фондов.

В учреждении функционируют бизнес-зона и коворкинг-центр, сообщает пресс-служба правительства региона.