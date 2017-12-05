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Специалист кузнецкого МФЦ представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе

19:33 | 05.12.2017 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Специалист МФЦ Кузнецкого района Ольга Куприянова представит Пензенскую область на ежегодном всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России 2017 года».

Специалист кузнецкого МФЦ представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она одержала победу по итогам регионального этапа состязаний в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», продемонстрировав отличное знание теории, а также отличившись большим количеством принятых дел и работой по наставничеству.

Учреждение, где работает Ольга Куприянова, также признано лучшим в регионе в текущем году.

По состоянию на 1 ноября, в МФЦ Кузнецкого района оказывается 226 видов услуг.

Всего с начала года гражданам предоставлено около 33 тыс. государственных и муниципальных услуг. Это более чем на 3 тыс. превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

К системе межведомственного электронного взаимодействия подключены 11 органов исполнительной власти и внебюджетных фондов.

В учреждении функционируют бизнес-зона и коворкинг-центр, сообщает пресс-служба правительства региона.
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