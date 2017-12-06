Пензенские общественники проведут в «Ленте» акцию «Добрая фотография» Общество

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Благотворительная акция «Добрая фотография», которая призвана привлечь внимание жителей к проблемам семей, оказавшихся в трудной ситуации, пройдет в гипермаркете «Лента» на проспекте Строителей в Пензе 9 и 16 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональной общественной организации «Благо Дарю», любой посетитель в эти дни сможет сделать пожертвование и сфотографироваться в специальной предновогодней фотозоне.

«Снимок будет выставляться в наших группах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также в отдельной галерее», — пояснили в НКО.

В организации добавили, что человеку, изображенному на фотографии, которая получит максимальное количество положительных оценок, будет вручен специальный приз.

«Мы призываем гостей и жителей Пензы не оставаться равнодушными, проявить милосердие и внимание к детям, протянуть руку помощи», — сказали в организации «Благо Дарю».

Акция будет проводиться в период с 10.00 до 16.00.