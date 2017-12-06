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Пензенская область стала второй по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

15:20 | 06.12.2017 | Общество

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Москва, 6 декабря 2017. PenzaNews. Пензенская область отмечена в числе трех регионов, отличившихся в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская область стала второй по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

Фото: Twitter.com/BelozercevIA

«Пензенская область заняла второе место в рейтинге регионов по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Награду сегодня в Москве в рамках «Транспортной недели» вручил министр транспорта РФ Максим Соколов», — написал Иван Белозерцев в своем «Твиттере».

Он добавил, что в тройку лидеров также вошли Саратовская и Астраханская области.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году на территории Пензенской области в нормативное состояние приведено 129 объектов. При этом изначально планировалось отремонтировать 102 объекта, еще 27 было включено в проект позднее по итогам экономии на торгах.

В состав Пензенской агломерации вошли Пенза, Заречный и Засечный сельсовет.

Ремонт выполнен почти на 95 км автодорог, заменено более 86 тыс. погонных метров бордюрного камня, восстановлено 85 светофоров, уличное освещение налажено на 7,5 км, установлено почти 5 тыс. дорожных знаков и 12 тыс. погонных метров ограждений.

Общий объем затраченных средств составил 1,25 млрд. рублей. Из них 625 млн. рублей было выделено из федерального бюджета.

В настоящее время 51,8% км дорог в Пензенской агломерации соответствуют норме.
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