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Участниками творческой смены в «Артеке» стали 45 детей из Пензенской области

17:14 | 06.12.2017 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. 45 детей из Пензенской области стали участниками смены «Мир глазами детей», которая стартовала в международном центре «Артек» в Крыму в среду, 6 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Участниками творческой смены в «Артеке» стали 45 детей из Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них 15 детей отдохнут по основной квоте. Еще для 30 благодаря взаимодействию министерства образования Пензенской области и руководства МДЦ «Артек» были выделены дополнительные путевки», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в Пензу школьники вернутся 27 декабря.

По задумке организаторов, во время смены «Мир глазами детей» «Артек» станет центром современного искусства. Учащиеся узнают о знаменитых мастерах, научатся ориентироваться в многообразии жанров и будут самостоятельно создавать творческие проекты.

В 2017 году для Пензенской области предусмотрено 315 бесплатных путевок в «Артек», из которых 180 выделено дополнительно для поощрения талантливых детей, показавших успехи в учебе, спорте, музыке и общественной деятельности.

По данным министерства образования региона, получить путевку в МДЦ «Артек» может каждый, зарегистрировавшись в системе АИС «Путевка», где выкладываются достижения учащихся и подаются заявки на любые из предложенных смен.
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