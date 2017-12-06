EN
21:36:00 Среда, 6 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
СРОЧНО Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента России

Пензенские приставы за сутки отработали 1 тыс. материалов по алиментам на 60 млн. рублей

18:17 | 06.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Судебные приставы Пензенской области за сутки отработали 981 исполнительное производство о взыскании алиментов, общая сумма по которым составила более 60 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

Пензенские приставы за сутки отработали 1 тыс. материалов по алиментам на 60 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что рейд, стартовавший в 6.00 и продолжавшийся до позднего вечера, был проведен в рамках общероссийской акции «В Новый год без долгов».

«Было составлено 28 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Одна из должниц, сумма задолженности которой перед своей 12-летней дочерью составила 466 тыс. рублей, получила наказание в виде 20 часов обязательных работ», — сказала собеседница агентства.

Яна Загребельная добавила, что многие должники ранее не уведомили приставов о трудоустройстве — теперь на работу 57 человек будут направлены постановления о взыскании алиментов, и дети будут регулярно получать положенные деньги от родителей.

«Судебными приставами Пензенской области в ходе рейда взыскано в пользу детей 364 тыс. рублей», — уточнила она, добавив, что ежегодная акция продлится до конца декабря.
Актуальное
Читайте также
Живая ель установлена в центре Кузнецка Условный срок получил директор контактного зоопарка, в котором леопард напал на детей
В Пачелме бывший инспектор ДПС обвиняется в служебном подлоге Участниками творческой смены в «Артеке» стали 45 детей из Пензенской области
В Суре в районе «Спутника» утонул мужчина Пятеро пензенских гимнастов выступят на международных соревнованиях в Москве
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver