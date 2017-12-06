Пензенские приставы за сутки отработали 1 тыс. материалов по алиментам на 60 млн. рублей Общество

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Судебные приставы Пензенской области за сутки отработали 981 исполнительное производство о взыскании алиментов, общая сумма по которым составила более 60 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

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Она пояснила, что рейд, стартовавший в 6.00 и продолжавшийся до позднего вечера, был проведен в рамках общероссийской акции «В Новый год без долгов».

«Было составлено 28 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Одна из должниц, сумма задолженности которой перед своей 12-летней дочерью составила 466 тыс. рублей, получила наказание в виде 20 часов обязательных работ», — сказала собеседница агентства.

Яна Загребельная добавила, что многие должники ранее не уведомили приставов о трудоустройстве — теперь на работу 57 человек будут направлены постановления о взыскании алиментов, и дети будут регулярно получать положенные деньги от родителей.

«Судебными приставами Пензенской области в ходе рейда взыскано в пользу детей 364 тыс. рублей», — уточнила она, добавив, что ежегодная акция продлится до конца декабря.