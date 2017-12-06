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Условный срок получил директор контактного зоопарка, в котором леопард напал на детей

18:41 | 06.12.2017 | Общество

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Саратов, 6 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно назначено директору частного контактного зоопарка в Саратове, где летом на двоих детей напал леопард, который впоследствии был перевезен в зверинец Пензы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Условный срок получил директор контактного зоопарка, в котором леопард напал на детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По требованию следствия деятельность контактного зоопарка, где в один день хищник напал сначала на 6-летнюю девочку, которая получила травмы шеи, спины и животы, а затем укусил 7-летнего мальчика за ногу, была прекращена, а животные изъяты.
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