В Пензе на маршрутах №18, №31 и №81 уменьшится количество транспорта Общество

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Максимальное количество подвижного состава на муниципальных маршрутах регулярных перевозок №18, №31 и №81 в Пензе решено уменьшить.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий приказ №134, который и.о. начальника управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина подписала еще 30 ноября, опубликован в выпуске муниципальной газеты «Пенза» от 6 декабря.

В нем уточняется, что на маршруте №18 «Село Арбеково — улица Егорова» максимальное количество автобусов малого класса будет сокращено с 35 до 30 единиц, а интервал движения наоборот увеличен с 5 до 6 минут.

По маршруту №31 «Улица Ладожская — Согласие» вместо 25 автобусов малого класса теперь будут ходить максимум 15, а интервал вырастет с 10 до 11 минут.

Также решено уменьшить максимальное количество автобусов малого класса на маршруте №81 «Торговый центр «Мега-Пенза» — гостиница «Пенза» с 25 до 15 единиц, а интервал увеличить с 8 до 9 минут.

Приказ вступает в силу со дня включения измененных сведений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Пока в реестре, опубликованном на сайте мэрии Пензы, отображаются прежние данные. В нем также указано, что все три маршрута обслуживает ООО «Меркурий».