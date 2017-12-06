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Живая ель установлена в центре Кузнецка

19:13 | 06.12.2017 | Общество

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Кузнецк, 6 декабря 2017. PenzaNews. Живая ель высотой 13 метров установлена на главной площади Кузнецка Пензенской области в среду, 6 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Живая ель установлена в центре Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рабочие МКУП «Зеленый город» Анатолий Сальников, Валерий Наумов, Александр Пахомов, Игорь Беспалов, Анатолий Козин и Николай Карачаров приложили немало усилий для спиливания дерева, его транспортировки и установки», — отметили в мэрии.

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В пресс-службе пояснили, что в ближайшее время хвойное дерево будет украшено с помощью игрушек и иллюминации.

«На площади планируется установить праздничное освещение, его монтажом займется МУП «Горэлектросеть». Появятся новые сказочные фигуры и игровые элементы. Открытие зимнего городка намечено на 24 декабря», — уточнили в администрации Кузнецка.

В мэрии добавили, что свой вклад в создание праздничной атмосферы в городе внесут торговые организации и различные учреждения, которым предлагается украсить входные группы и прилегающие территории.
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