В Колышлейском районе 27 человек получили зарплату после вмешательства прокуратуры Общество

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области добилась погашения задолженности по оплате труда перед 27 работниками предприятия «Метапласт».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, проверка трудового законодательства была проведена по коллективному обращению сотрудников организации.

«Установлено, что компания «Метапласт» имела задолженность по заработной плате перед 27 работниками за август и сентябрь 2017 года в размере 263 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что в отношении генерального директора фирмы возбуждено дело об административном правонарушении из-за невыплаты положенных денег трудящимся в установленный срок.

«Руководитель предприятия оштрафован на 20 тыс. рублей», — добавила собеседница агентства.