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Иван Белозерцев открыл в Пензе мемориальную доску Василию Глазунову

18:00 | 07.12.2017 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Мемориальная доска первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза Василию Глазунову торжественно открыта в Пензе на торце многоквартирного дома №2 на улице, которая носит имя генерал-лейтенанта.

Иван Белозерцев открыл в Пензе мемориальную доску Василию Глазунову

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В церемонии, состоявшейся в преддверии Дня Героев Отечества, который будет отмечаться в предстоящую субботу, 9 декабря, приняли участие представители власти, ветераны, члены общественной организации «Боевое братство», юнармейцы, кадеты и местные жители.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что под руководством Василия Глазунова десантники внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Он показал образец мужества и героизма», — подчеркнул глава региона, отметив, что нынешние воины бережно чтят традиции братства.

«После того как распался Советский Союз, 12 наших земляков удостоены звания Героя Российской Федерации, один из них, к сожалению, посмертно», — напомнил губернатор.

Иван Белозерцев призвал хранить о них память и помогать их близким.

Затем к участникам церемонии обратились председатель совета ветеранов Колышлейского района Светлана Герасимова и глава региональной общественной организации «Росичи» Вячеслав Аксенов.

После этого право открыть мемориальную доску было предоставлено Ивану Белозерцеву и племяннице Василия Глазунова — Александре Чкаловой.

Под звуки гимна прозвучали оружейные залпы.

В завершение церемонии присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.
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