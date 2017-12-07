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Пензенцам предлагается оценить качество питания в детсадах, школах и больницах

16:19 | 07.12.2017 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут принять участие в интернет-опросе о качестве питания в детсадах, школах и больницах, который запущен Общероссийским народным фронтом.

Пензенцам предлагается оценить качество питания в детсадах, школах и больницах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проблема низкого качества питания стоит действительно остро, поэтому нам важно мнение каждого человека. Участие в опросе — это возможность внести вклад в улучшение качества питания вашего ребенка в школе, детском саду или близкого человека, попавшего в больницу», — пояснил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы России Антон Гетта.

По его словам, интернет-пользователям предлагается ответить на 12 важных вопросов — о размере порций, качестве еды, санитарных условиях в столовых, а также о том, приходится ли платить за питание ребенка, продают ли в школе малополезные для детского организма чипсы.

«Наша задача — разработать меры, которые бы лишали недобросовестных поставщиков возможности заполучить контракт и поставлять в школы и больницы некачественную еду, а для этого нужно понять масштаб проблемы и собрать максимум примеров таких злоупотреблений», — отметил Антон Гетта.

Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, в 2017 году проблемы с питанием в соцучреждениях стали приоритетным направлением проекта «За честные закупки».

После жалоб родителей и руководителей учреждений был проанализирован большой объем информации — эксперты изучили более 130 тыс. контрактов в сфере поставок питания в детсады, школы и больницы, выявили сомнительные закупки более чем на 100 млрд. рублей, признаки картелей и сговоров. Собранные данные были переданы в ФАС России.
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