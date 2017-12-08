В Сурске переселенец получит другое жилье вместо предоставленной квартиры с нарушениями Общество

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации города Сурска Городищенского района Пензенской области о понуждении к предоставлению жилья женщине, которая получила по программе переселения из аварийного фонда квартиру, не отвечающую нормам.

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«По делу установлено, что площади жилой комнаты и вспомогательных помещений квартиры, предоставленной по программе переселения из аварийного жилищного фонда, недостаточны для размещения необходимого набора мебели и бытовой техники, межквартирные перегородки не обеспечивают нормативный уровень защиты от шума, имеют место иные строительные нарушения, что значительно отражается на качестве жизни», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, решением Городищенского районного суда на администрацию Сурска возложена обязанность предоставить в собственность гражданки квартиру, отвечающую требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

«После вступления решения в законную силу прокуратура возьмет на контроль его реальное исполнение», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что Арбитражный суд Пензенской области вынес решение об удовлетворении требований к застройщику ООО «ССВ» о расторжении договоров на приобретение 7 некачественных квартир.

«Решение не вступило в законную силу», — пояснила она.