EN
15:52:18 Пятница, 8 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Сурске переселенец получит другое жилье вместо предоставленной квартиры с нарушениями

11:55 | 08.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации города Сурска Городищенского района Пензенской области о понуждении к предоставлению жилья женщине, которая получила по программе переселения из аварийного фонда квартиру, не отвечающую нормам.

В Сурске переселенец получит другое жилье вместо предоставленной квартиры с нарушениями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что площади жилой комнаты и вспомогательных помещений квартиры, предоставленной по программе переселения из аварийного жилищного фонда, недостаточны для размещения необходимого набора мебели и бытовой техники, межквартирные перегородки не обеспечивают нормативный уровень защиты от шума, имеют место иные строительные нарушения, что значительно отражается на качестве жизни», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, решением Городищенского районного суда на администрацию Сурска возложена обязанность предоставить в собственность гражданки квартиру, отвечающую требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

«После вступления решения в законную силу прокуратура возьмет на контроль его реальное исполнение», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что Арбитражный суд Пензенской области вынес решение об удовлетворении требований к застройщику ООО «ССВ» о расторжении договоров на приобретение 7 некачественных квартир.

«Решение не вступило в законную силу», — пояснила она.
Актуальное
Читайте также
Ограничена свобода водителя, сбившего в Пензе трех пешеходов Абоненты «МегаФона» при покупке отдельных моделей смартфонов получат планшет в подарок
Фонд Потанина подарил книги об искусстве пензенской библиотеке В Пензе с Привокзальной площади эвакуировали машины, мешавшие уборке снега
На форуме в Москве более 300 человек посетили стенд пензенского кластера «Биомед» Проверка организована по факту ДТП под Кузнецком, в котором пострадали двое мужчин
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver