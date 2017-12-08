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В Пензе суд не признал должника по алиментам без вести пропавшим

12:08 | 08.12.2017 | Общество

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы не удовлетворил заявление женщины о признании пропавшим без вести бывшего мужа, не платившего их дочери алименты.

В Пензе суд не признал должника по алиментам без вести пропавшим

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После расторжения брака с мужчины было решено взыскать алименты, которые он с июля 2013 года не выплачивал», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, в рамках исполнительного производства о выплате средств на содержание ребенка должник был объявлен в розыск, однако его местонахождение до сих пор не установлено.

«Отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что женщиной не было представлено доказательств, что ее бывший муж в силу жизненных ситуаций мог погибнуть. Также в материалах дела отсутствуют сведения о том, что были приняты исчерпывающие меры по его розыску», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что женщина не обращалась в полицию с заявлением о розыске экс-супруга, дело по данному факту не заводилось, правоохранительные органы не проводили мероприятия по установлению места нахождения мужчины.

«Отказ в удовлетворении заявления не является препятствием для повторного обращения в суд с аналогичным заявлением при наличии необходимых сведений», — добавил представитель суда.

Представитель суда уточнил, что решение суда не вступило в законную силу.
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