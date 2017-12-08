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Семь пензенских проектов получат финансирование по итогам конкурса Росмолодежи

16:10 | 08.12.2017 | Общество

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Семеро представителей Пензенской области вошли в число победителей заочного этапа всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, перечень которых утвержден приказом главы Росмолодежи Александра Бугаева.

Семь пензенских проектов получат финансирование по итогам конкурса Росмолодежи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в списке значится 834 фамилии.

В номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» отмечено три проекта из Пензенской области.

Карина Кириллова получит грант в 300 тыс. рублей на проведение всероссийской школы личностного роста и развития студенческого самоуправления «Прогресс». Марине Шиндиной будет выделено 150 тыс. рублей на организацию открытого областного патриотического интернет-марафона «На пути к Победе». Также в число победителей вошла Саният Алимурадова, подавшая заявку, посвященную студенческому проектно-образовательному центру инновационного управления «Инновации 2.0», и удостоенная гранта в 150 тыс. рублей.

В номинации «Карьера и самоуправление» победили две пензенские заявки.

Одну из них — об инновационно-методическом обеспечении проекта «Ты – предприниматель» — подала Юлия Гауф, ей будет выделено 300 тыс. рублей. Второй проект предусматривает организацию профориентационной смены «Реактор развития» для школьников Пензенской области, на его реализацию Александр Лежеников получит 100 тыс. рублей.

В номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив» отмечена заявка Галины Банниковой под названием «Время помнить!». Она посвящена 75-летию перелома в Великой Отечественной войне — Сталинградской битве, битвам на Курской дуге и за Днепр. На данный проект выделят 300 тыс. рублей.

Еще один грант в 300 тыс. рублей получит Юрий Квитка, проект которого «Устройство голосового управления системой домашней автоматизации («умный дом») для людей с ограниченными возможностями» победил в номинации «Поддержка творческой молодежи».

Размер грантового фонда заочного этапа всероссийского конкурса молодежных проектов в 2017 году составляет 164,2 млн. рублей.

Заявки на участие подали свыше 5,5 тыс. человек из 85 регионов. Из них допущены к конкурсу были 3 тыс. 333.

Каждый проект в режиме онлайн в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» оценивали три федеральных эксперта. Они учитывали актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение, а также масштабность и публичность.
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