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В Пензе арестован бывший медработник, задолжавший ребенку более 400 тыс. рублей алиментов

12:41 | 09.12.2017 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Пять суток ареста назначено в Пензе бывшему медработнику, который задолжал 429 тыс. рублей алиментов на содержание дочери. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

В Пензе арестован бывший медработник, задолжавший ребенку более 400 тыс. рублей алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Алкоголь, выбранный мужчиной в качестве жизненной стези, изменил его личность и сделал равнодушным к родительскому долгу. Неоднократные беседы с судебным приставом, попытки трудоустройства через центр социальной защиты населения к успеху не привели», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении мужчины был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и судом назначено наказание в виде обязательных работ.

«Однако должник пытался их избежать, не приходя в назначенный срок на место своей отработки», — отметила Яна Загребельная.

По ее словам, после этого мужчина был привлечен к административной ответственности ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», а наказание в виде ареста, как ожидается, побудит его вспомнить о родительском долге.
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