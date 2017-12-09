Кувайцев поручил найти способ борьбы со стихийной парковкой на газоне у онкодиспансера
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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам принять дополнительные меры по предотвращению фактов парковки на газоне возле храма в честь преподобного Пимена Угрешского, расположенного около областного онкологического диспансера.
Фото: Penza-gorod.ru
Ранее по его поручению на место выезжала рабочая группа, которая подтвердила поступившую от жителей информацию: несмотря на достаточное количество парковочных мест возле учреждения со стороны улицы Стасова, а также у дворца спорта «Буртасы», автомобилисты продолжают оставлять личный транспорт возле храма.
Для сохранения газона были установлены барьеры, но водители, пренебрегающие ПДД, нашли новые пути.
В связи с этим мэр распорядился найти эффективный способ борьбы с нарушителями, сообщает пресс-служба администрации Пензы.