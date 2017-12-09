Кувайцев поручил найти способ борьбы со стихийной парковкой на газоне у онкодиспансера Общество

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам принять дополнительные меры по предотвращению фактов парковки на газоне возле храма в честь преподобного Пимена Угрешского, расположенного около областного онкологического диспансера.

Фото: Penza-gorod.ru

Ранее по его поручению на место выезжала рабочая группа, которая подтвердила поступившую от жителей информацию: несмотря на достаточное количество парковочных мест возле учреждения со стороны улицы Стасова, а также у дворца спорта «Буртасы», автомобилисты продолжают оставлять личный транспорт возле храма.

Для сохранения газона были установлены барьеры, но водители, пренебрегающие ПДД, нашли новые пути.

В связи с этим мэр распорядился найти эффективный способ борьбы с нарушителями, сообщает пресс-служба администрации Пензы.