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Кувайцев поручил найти способ борьбы со стихийной парковкой на газоне у онкодиспансера

15:15 | 09.12.2017 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам принять дополнительные меры по предотвращению фактов парковки на газоне возле храма в честь преподобного Пимена Угрешского, расположенного около областного онкологического диспансера.

Кувайцев поручил найти способ борьбы со стихийной парковкой на газоне у онкодиспансера

Фото: Penza-gorod.ru

Ранее по его поручению на место выезжала рабочая группа, которая подтвердила поступившую от жителей информацию: несмотря на достаточное количество парковочных мест возле учреждения со стороны улицы Стасова, а также у дворца спорта «Буртасы», автомобилисты продолжают оставлять личный транспорт возле храма.

Для сохранения газона были установлены барьеры, но водители, пренебрегающие ПДД, нашли новые пути.

В связи с этим мэр распорядился найти эффективный способ борьбы с нарушителями, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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