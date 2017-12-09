В Пензенской области почтили память героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, прошли во всех районах Пензенской области в субботу, 9 декабря.

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Их участники почтили память павших соотечественников и возложили цветы к воинским мемориалам.

В Пензе неравнодушные жители, представители общественных организаций и исполнительных органов государственной власти региона собрались по случаю памятной даты у стелы «Слава Героям» на набережной реки Суры. В числе тех, кто принял участие в мероприятии, был заместитель председателя областного правительства Василий Трохин.

Тон митингу, посвященному Дню Героев Отечества, задали артисты театра «Голос поэта», которые прочли стихи на военную тематику.

Затем солистка Ольга Козырева исполнила песню «Честь имею», и была объявлена минута молчания.

После этого под звуки гимна России прогремели оружейные залпы, и пришедшие возложили цветы к стеле на набережной реки Суры, на которой увековечены имена выдающихся земляков.

День Героев Отечества учрежден в России в 2007 году. Памятная дата отмечается ежегодно 9 декабря. Является рабочим днем.

Традиция отмечать эту дату была заложена императрицей Екатериной II в ноябре 1769 года с учреждением высшей воинской награды — ордена Святого Георгия Победоносца. Им награждались как выдающиеся российские полководцы, так и простые солдаты, матросы и казаки.

В советское время были учреждены звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда, а также орден Славы, который продолжил традиции ордена Святого Георгия.