В Кузнецке объявлен благотворительный творческий конкурс «Рождественское чудо» Общество

Кузнецк, 9 декабря 2017. PenzaNews. Филиал №8 библиотеки имени А.Н. Радищева и Вознесенский кафедральный собор Кузнецка Пензенской области объявили благотворительный творческий конкурс «Рождественское чудо», в котором могут принять участие как дети старше 6 лет, так и их родители.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его итогам будут выбраны лучшие рисунки на тему «Самый любимый праздник — Рождество» и поделки «Рождественский дар».

Прием работ продлится по 30 декабря. При этом от одного участника их может быть подано неограниченное количество.