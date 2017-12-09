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В Кузнецке объявлен благотворительный творческий конкурс «Рождественское чудо»

17:28 | 09.12.2017 | Общество

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Кузнецк, 9 декабря 2017. PenzaNews. Филиал №8 библиотеки имени А.Н. Радищева и Вознесенский кафедральный собор Кузнецка Пензенской области объявили благотворительный творческий конкурс «Рождественское чудо», в котором могут принять участие как дети старше 6 лет, так и их родители.

В Кузнецке объявлен благотворительный творческий конкурс «Рождественское чудо». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его итогам будут выбраны лучшие рисунки на тему «Самый любимый праздник — Рождество» и поделки «Рождественский дар».

Прием работ продлится по 30 декабря. При этом от одного участника их может быть подано неограниченное количество.

Как поясняется в положении конкурса, рисунки и поделки будут представлены на благотворительной выставке-продаже. Вырученные средства пойдут на приобретение необходимых товаров для детей, оставшихся без попечения родителей.
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