На улице Ленина в Пензе появится новая остановка Общество

Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Новая остановка общественного транспорта будет обустроена на улице Ленина в Пензе с учетом пожелания граждан, занимающихся творческой деятельностью в центре культура и досуга, а также родителей, чьи дети посещают там кружки. Такое решение принял мэр Виктор Кувайцев после рабочего выезда на место.

Фото: Penza-gorod.ru

Во главе рабочей группы он осмотрел площадку, на которой предполагается сделать остановку, и место потенциального заездного кармана у дома №14.

«После проведения необходимых согласований с собственниками инженерных коммуникаций на данном участке с наступлением благоприятных погодных условий в весенний период надо сделать дополнительную остановку для удобства жителей города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.