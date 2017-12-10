В Пензе школьникам вручили паспорта в преддверии Дня Конституции Общество

Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Церемония вручения паспортов юным жителям Пензы состоялась в преддверии Дня Конституции в литературном музее.

Фото: 58.мвд.рф

На торжественное мероприятие были приглашены 20 девушек и юношей, которым недавно исполнилось 14 лет.

Со знаменательным событием их поздравила глава администрации Ленинского района Пензы Надежда Москвитина.

Она отметила, что получение паспорта — новая веха в жизни каждого человека, означающая появление определенных прав и обязанностей, а также возможностей, в числе которых трудоустройство на летний период.

В свою очередь начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области полковник полиции Эдуард Горохов напомнил, что обязанность каждого гражданина бережно хранить этот документ.

Он выразил надежду на то, что участники церемонии внесут значительный вклад в процветание Пензенской области и страны в целом, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.