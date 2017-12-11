Иван Белозерцев предложил транслировать позитивные ролики на экране в центре Пензы Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил установить на площади имени В.И. Ленина в Пензе — напротив здания правительства области — большой экран для трансляции новогодних поздравлений и видеороликов о достижениях региона.

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«Нужно поставить экран [...] на площади Ленина, посмотреть место. Там большое количество отдыхающих будет», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 11 декабря.

По словам главы региона, экран можно взять в аренду и оставить на площади до марта, знакомя с его помощью жителей и гостей города об успехах в сельском хозяйстве, промышленности, о достижениях отдельных специалистов, а также транслируя социальную рекламу.

«Нужно сделать такую традицию — на главной площади устанавливать экран и рассказывать о людях, которые достигли хороших результатов. […] Нужно эти материалы подготовить», — поручил Иван Белозерцев.

Губернатор предложил привлечь пензенские телеканалы к производству соответствующих роликов и запустить их к 25–28 декабря.

«Бизнесмены готовы поучаствовать в реализации этого проекта», — сказал он, не уточнив конкретных фамилий.