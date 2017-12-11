EN
15:41:20 Понедельник, 11 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Иван Белозерцев предложил транслировать позитивные ролики на экране в центре Пензы

10:42 | 11.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил установить на площади имени В.И. Ленина в Пензе — напротив здания правительства области — большой экран для трансляции новогодних поздравлений и видеороликов о достижениях региона.

Иван Белозерцев предложил транслировать позитивные ролики на экране в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно поставить экран [...] на площади Ленина, посмотреть место. Там большое количество отдыхающих будет», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 11 декабря.

По словам главы региона, экран можно взять в аренду и оставить на площади до марта, знакомя с его помощью жителей и гостей города об успехах в сельском хозяйстве, промышленности, о достижениях отдельных специалистов, а также транслируя социальную рекламу.

«Нужно сделать такую традицию — на главной площади устанавливать экран и рассказывать о людях, которые достигли хороших результатов. […] Нужно эти материалы подготовить», — поручил Иван Белозерцев.

Губернатор предложил привлечь пензенские телеканалы к производству соответствующих роликов и запустить их к 25–28 декабря.

«Бизнесмены готовы поучаствовать в реализации этого проекта», — сказал он, не уточнив конкретных фамилий.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор предложил комплексно подходить к капремонту домов Губернатор потребовал следить за наполнением сайтов пензенских министерств
Пензенская область ухудшила позиции в экологическом рейтинге Кубок Пензенской области по плаванию среди инвалидов разыграют 12 декабря
В Пензе 20 декабря состоится слет активистов движения «Зеленая волна» Губернатор недоволен новогодним оформлением Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver