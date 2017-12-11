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В микрорайоне Арбеково демонтировано два павильона

17:10 | 11.12.2017 | Общество

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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Демонтаж двух нестационарных торговых объектов, самовольно установленных индивидуальным предпринимателем в Пензе по адресам: улица Рахманинова, 32, а также улица Тернопольская, 7, произведен в понедельник, 11 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В микрорайоне Арбеково демонтировано два павильона

Фото: Penza-gorod.ru

В мэрии пояснили, что ранее собственнику было предложено демонтировать киоски в добровольном порядке, а также предлагались альтернативные варианты их размещения при надлежащем оформлении необходимых документов.

«Уполномоченными должностными лицами администрации Октябрьского района Пензы неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях за торговлю из нестационарных объектов в неустановленных местах», — добавили в пресс-службе.

В администрации города отметили, что акт подтверждения факта самовольно установленного некапитального объекта был составлен соответствующей комиссией еще 16 февраля текущего года, и теперь ситуация доведена до логического завершения.
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