Новогодний стол обойдется пензенской семье примерно в 5 тыс. рублей — Росстат Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Набор продуктов для новогоднего стола стоит в Пензенской области меньше, чем в среднем по стране. К такому выводы пришли сотрудники Росстата, которые проанализировали ситуацию в разных регионах.

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Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, в среднем по России на приготовление новогодних блюд для семьи из четырех человек уйдет чуть более 6 тыс. рублей. Это на 3,76% больше, чем в 2016 году.

В Пензенской области для покупки тех же продовольственных товаров потребуется 5 тыс. 217 рублей 62 копейки. За год стоимость выросла на 3,88%.

Суммы рассчитаны на основе единых условных норм продовольственных товаров, входящих в состав новогоднего стола, и официальной статистической информации о средних потребительских ценах на них по региону.

В частности, учитывались цены на бескостную говядину, сырокопченую колбасу, икру лососевых рыб, сливочное масло, сыр, шоколадные конфеты, овощи и фрукты, а также водку, коньяк и вино. Цифры, которые приведены Росстатом, актуальны на конец ноября.

Также специалисты проанализировали стоимость набора продуктов для салата «Оливье», без которого многие россияне не могут представить новогодний стол. В среднем по стране она составила около 313 рублей, в Пензенской области — 281 рубль.

Приготовление еще одного популярного салата «Сельдь под шубой» в среднем по России обойдется почти в 153 рубля, в Пензенской области — примерно в 131 рубль.