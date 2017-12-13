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В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 15%

11:21 | 13.12.2017 | Общество

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями (РВИ) снизился в Пензенской области на 15% в период с 4 по 10 декабря по сравнению с предыдущей неделей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 15%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всего в течение 49-й недели [года] в Пензенской области было зарегистрировано 2 тыс. 150 случаев РВИ, заболеваемость составила 158 на 100 тыс. населения. Она ниже эпидпорога на 33,6%», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что информация о заболевших гриппом пока не поступала.

«В Пензе в течение недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 956 случаев. Показатель заболеваемости — 183,8 на 100 тыс. населения», — уточнили в управлении.
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