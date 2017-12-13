EN
14:48:20 Среда, 13 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Под Пензой перевозчик не смог добиться отмены штрафа в 250 тыс. рублей

13:33 | 13.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель из Тверской области не смог добиться отмены штрафа в размере 250 тыс. рублей за перевозку по территории Мокшанского района Пензенской области груза с превышением допустимой нагрузки на ось на 14%.

Под Пензой перевозчик не смог добиться отмены штрафа в 250 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нарушение было зафиксировано 13 августа на 593 км трассы М5 «Урал». Груз перевозился по маршруту «Санкт-Петербург — Тольятти» на «Renault Magnum» в составе полуприцепа-контейнеровоза», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении Ространснадзора по Пензенской области и Республике Мордовия.

В ведомстве добавили, что, по словам предпринимателя, он расторг договор с водителем еще 3 августа и в момент нарушения тот работал на другого перевозчика, а выданный ему ранее путевой лист предоставил проверяющим с целью создать ему неприятности.

«Он также отметил, что указанная в постановлении машина не является его собственностью и не арендуется им», — отметили в управлении.

Вместе с тем в Ространснадзоре подчеркнули, что путевой лист с 3 по 30 августа на «Renault Magnum» был выдан предпринимателем со всеми необходимыми реквизитами и является достаточным для выпуска транспортного средства на линию.

«Сведения о трудовых отношениях водителя с другим работодателем он привел, чтобы избежать ответственности за нарушение», — предположили в ведомстве.

В управлении пояснили, что предприниматель подал жалобу на постановление инвестора, однако Мокшанский районный суд не нашел оснований для отмены штрафа.
Актуальное
Читайте также
Виктор Кувайцев и Игорь Пантюшов обсудили реализацию инициатив РГО в Пензе В Заречном предпринимателям рассказали о блокчейне и криптовалютах
Зафиксирована попытка накрутки голосов за идею проведения референдума о переводе часов Пензенские предприниматели озвучили в мэрии предложения по реализации мороженого
В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 15% В Земетчинском районе мужчина госпитализирован после пожара в гараже
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver