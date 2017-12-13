Под Пензой перевозчик не смог добиться отмены штрафа в 250 тыс. рублей Общество

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель из Тверской области не смог добиться отмены штрафа в размере 250 тыс. рублей за перевозку по территории Мокшанского района Пензенской области груза с превышением допустимой нагрузки на ось на 14%.

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«Нарушение было зафиксировано 13 августа на 593 км трассы М5 «Урал». Груз перевозился по маршруту «Санкт-Петербург — Тольятти» на «Renault Magnum» в составе полуприцепа-контейнеровоза», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении Ространснадзора по Пензенской области и Республике Мордовия.

В ведомстве добавили, что, по словам предпринимателя, он расторг договор с водителем еще 3 августа и в момент нарушения тот работал на другого перевозчика, а выданный ему ранее путевой лист предоставил проверяющим с целью создать ему неприятности.

«Он также отметил, что указанная в постановлении машина не является его собственностью и не арендуется им», — отметили в управлении.

Вместе с тем в Ространснадзоре подчеркнули, что путевой лист с 3 по 30 августа на «Renault Magnum» был выдан предпринимателем со всеми необходимыми реквизитами и является достаточным для выпуска транспортного средства на линию.

«Сведения о трудовых отношениях водителя с другим работодателем он привел, чтобы избежать ответственности за нарушение», — предположили в ведомстве.

В управлении пояснили, что предприниматель подал жалобу на постановление инвестора, однако Мокшанский районный суд не нашел оснований для отмены штрафа.