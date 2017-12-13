Пожарные Заречного получили новый спецавтомобиль Общество

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Новый пожарный спецавтомобиль передан специальной пожарно-спасательной части №7 специального управления ФПС №22 МЧС России в Заречном Пензенской области.

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В рамках рабочего визита старший инспектор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России подполковник внутренней службы Максим Мальцев вручил пожарным документы и ключи от новой автоцистерны на базе «КамАЗа», укомплектованной новейшим оборудованием и электроникой.

Установленный на ней комбинированный насос «Rosenbauer NH-35» может одновременно работать в режимах нормального и высокого давления. Система управляется с помощью пультов, находящихся как в насосном отсеке, так и в кабине водителя. Полный привод автомобиля обеспечивает необходимую проходимость и управляемость при неблагоприятных дорожных условиях.

Подполковник внутренней службы отметил, что современное оборудование автоцистерны позволит существенно сократить время тушения пожара, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также обеспечить надежную защиту города.

«Это очередной шаг по повышению боеготовности наших подразделений», — цитирует Максима Мальцева пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.