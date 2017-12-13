EN
19:54:20 Среда, 13 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги
СРОЧНО На бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина завели уголовное дело

Пожарные Заречного получили новый спецавтомобиль

16:29 | 13.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Новый пожарный спецавтомобиль передан специальной пожарно-спасательной части №7 специального управления ФПС №22 МЧС России в Заречном Пензенской области.

Пожарные Заречного получили новый спецавтомобиль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках рабочего визита старший инспектор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России подполковник внутренней службы Максим Мальцев вручил пожарным документы и ключи от новой автоцистерны на базе «КамАЗа», укомплектованной новейшим оборудованием и электроникой.

Установленный на ней комбинированный насос «Rosenbauer NH-35» может одновременно работать в режимах нормального и высокого давления. Система управляется с помощью пультов, находящихся как в насосном отсеке, так и в кабине водителя. Полный привод автомобиля обеспечивает необходимую проходимость и управляемость при неблагоприятных дорожных условиях.

Подполковник внутренней службы отметил, что современное оборудование автоцистерны позволит существенно сократить время тушения пожара, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также обеспечить надежную защиту города.

«Это очередной шаг по повышению боеготовности наших подразделений», — цитирует Максима Мальцева пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе подземные пешеходные переходы ждет косметический ремонт От «Т Плюс» потребовали создать в Пензе нештатные аварийно-спасательные формирования
Вышел в свет второй том пензенской юридической энциклопедии Мужчина проведет в колонии 12 лет за насилие над дочерью знакомой на автомойке в Пензе
Подземный переход у «Буратино» в Пензе будет освещаться круглосуточно со следующей недели В Пензе патриотический фестиваль «Варяг» объединит более 120 участников
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver