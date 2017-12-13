В Пензе подземные пешеходные переходы ждет косметический ремонт Общество

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Подземные пешеходные переходы на проспекте Победы, которые взяты на баланс департамента ЖКХ Пензы, ждет косметический ремонт. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Как только будет заключен контракт на содержание дорог, мостов и путепроводов, подземные переходы будут приводится в надлежащий вид», — пояснил он в ходе выезда на место в среду, 13 декабря.

Глава администрации города добавил, что первый этап работ, предусматривающий обеспечение круглосуточного освещения переходов, практически завершен.

«Второй этап — косметический ремонт. Кстати, если мастера граффити представят проект культурной или патриотической направленности, а такой опыт в Пензе уже реализован, мы готовы рассмотреть и предоставить им возможность расписать стены переходов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.