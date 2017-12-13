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В Пензе подземные пешеходные переходы ждет косметический ремонт

18:22 | 13.12.2017 | Общество

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Подземные пешеходные переходы на проспекте Победы, которые взяты на баланс департамента ЖКХ Пензы, ждет косметический ремонт. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе подземные пешеходные переходы ждет косметический ремонт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как только будет заключен контракт на содержание дорог, мостов и путепроводов, подземные переходы будут приводится в надлежащий вид», — пояснил он в ходе выезда на место в среду, 13 декабря.

Глава администрации города добавил, что первый этап работ, предусматривающий обеспечение круглосуточного освещения переходов, практически завершен.

«Второй этап — косметический ремонт. Кстати, если мастера граффити представят проект культурной или патриотической направленности, а такой опыт в Пензе уже реализован, мы готовы рассмотреть и предоставить им возможность расписать стены переходов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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