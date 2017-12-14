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Сотрудникам завода «Пензанефтемаш» выплачено более 5,5 млн. рублей долга по зарплате

09:47 | 14.12.2017 | Общество

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Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Задолженность по заработной плате за август и сентябрь 2017 года на сумму более 5,5 млн. рублей погашена перед работниками завода нефтегазового оборудования «Пензанефтемаш», который является филиалом АО «ЭнергоГазИнжиниринг» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Сотрудникам завода «Пензанефтемаш» выплачено более 5,5 млн. рублей долга по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки исполнения трудового законодательства.

«За допущенные нарушения трудового законодательствапо постановлениям прокурора Железнодорожного района Пензы руководитель организации и юридическое лицо привлечены к административной ответственности [...] в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно», — отметила Светлана Артамонова.
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