Почетный гражданин Пензенской области Татьяна Мартыненко скончалась в возрасте 94 лет Общество

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Почетный гражданин Пензенской области, ветеран Великой Отечественной войны, одна из основоположников туристического движения в регионе Татьяна Мартыненко скончалась в возрасте 94 лет в день своего рождения в четверг, 14 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

Фото: Pgduma.ru

В ведомстве отметили, что соболезнования ее родным и близким выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспекторДмитрий Каденков, глава города Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев.

«Ушел из жизни удивительный человек, все свое сердце и душу отдававший любимому делу. Ее знали, любили и ценили несколько поколений наших земляков», — говорится в тексте некролога, распространенном пресс-службой.

Мартыненко Татьяна Тарасовна родилась в Пензе в семье рабочих 14 декабря 1923 года.

В 1941 году сразу же после окончания 9 класса пошла работать на завод и учиться в школу медицинских сестер.

В начале 1942 года ушла на фронт и воевала медсестрой на Карельском и 1-м Украинском фронтах. В одном сражении спасла жизнь 17 солдатам.

Закончила войну на 1-м Украинском фронте в составе 172-й стрелковой Павлодарского ордена Суворова дивизии под командованием Героя Советского Союза Анатолия Краснова.

В октябре 1945 года вернулась в Пензу.

В 1949 году открыла в доме пионеров и школьников первую секцию туризма в Пензе, где занимались дети и их родители.

В центре детского, юношеского туризма и экскурсий Пензы, где Татьяна Мартыненко работала педагогом дополнительно образования, организовала коррекционную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

24 мая 2007 года присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».