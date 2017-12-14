В Пензе обсудили план мероприятий к 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина Общество

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Круглый стол «210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина посвящается», состоявшийся в министерстве культуры и туризма Пензенской области по инициативе реготделения Русского географического общества (РГО), стал стартовым мероприятием большого проекта «Возвращение к родным берегам».

Фото: Rgo.ru

«Молодое поколение пензенцев не имеет представления о научном подвиге Лаврентия Загоскина, потому что не ведется широкомасштабной просветительской работы, популяризирующей его заслуги перед Отечеством. Нужен свежий пример, как отваге, мужеству и знаниям могут покоряться территории. Один из них — Лаврентий Алексеевич Загоскин», — отметил председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов, обращаясь к собравшимся.

Он сообщил, что в будущем году планируется провести целую серию мероприятий, призванных познакомить пензенцев с личностью выдающегося земляка.

В их числе Игорь Пантюшов назвал «Загоскинские уроки» в вузах, ссузах, общеобразовательных организациях и литературном музее, творческие вечера, выставки, в том числе «Аляска — русская земля», а также конкурс «Вслед за путеводной звездой».

В свою очередь член совета областного отделения РГО Александр Пальгов призвал продолжать исследовательскую работу.

«Так сложилась судьба, что мой дом находится в селе Загоскино. Видимо, поэтому всю свою сознательную жизнь я занимаюсь изучением жизненного пути известного путешественника. Каждый год нам открывает много новых неизученных фактов жизни и деятельности Лаврентия Загоскина», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в реготделении РГО, также в ходе встречи обсуждались реализация проекта «Возвращение к родным берегам», удостоенного президентского гранта, и другие инициативы.