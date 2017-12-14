Станислав Кошлевский назначен прокурором Колышлейского района Общество

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Советник юстиции Станислав Кошлевский освобожден от должности пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и назначен прокурором Колышлейского района.

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Соответствующий приказ подписал глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка.

Кошлевский Станислав Валерьевич родился в селе Кондоль Пензенской области в 1986 году.

Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В 2006 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры ЗАТО Заречный, следователя по особо важным делам бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области, заместителя прокурора Пензенского района, заместителя пензенского транспортного прокурора приволжской транспортной прокуратуры, заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы.

С ноября 2013 года по декабрь 2017 года — пензенский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Неоднократно поощрялся правами прокурора Пензенской области.

Женат, имеет двоих несовершеннолетних детей.