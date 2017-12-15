EN
17:50:01 Пятница, 15 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

В Пензенской епархии расскажут об основных принципах волонтерской работы

09:08 | 15.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Семинар «Основные принципы волонтерской работы» состоится в конференц-зале пензенского епархиального управления в предстоящую субботу, 16 декабря.

В Пензенской епархии расскажут об основных принципах волонтерской работы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, мероприятие проведет руководитель добровольческого движения «Даниловцы» и школы социального волонтерства Юрий Белановский из Москвы.

Лектор расскажет о роли и месте волонтера в обществе, границах его деятельности, проблемах, которые могут быть решены добровольческим движением, и трудностях, с которыми оно может столкнуться.

Особое внимание будет уделено накопленному опыту всероссийских и московских волонтерских объединений в деле помощи нуждающимся.

Мероприятие начнется в 12.30 и продлится около 4–5 часов.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы лично оценил масштабы аварии, оставившей без тепла более 100 домов Во дворах Пензы начали устанавливать живые ели
Инспектор ДПС задержан под Пензой по подозрению в получении взятки Прокуратура добивается выплаты 1,5 млн. рублей работникам «Тепличного комплекса»
«Т Плюс» продолжит инвестировать в теплосети — Денис Паслер На здании ДС «Буртасы» в Пензе открыта мемориальная доска Наталье Лавровой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver