В Пензенской епархии расскажут об основных принципах волонтерской работы Общество

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Семинар «Основные принципы волонтерской работы» состоится в конференц-зале пензенского епархиального управления в предстоящую субботу, 16 декабря.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, мероприятие проведет руководитель добровольческого движения «Даниловцы» и школы социального волонтерства Юрий Белановский из Москвы.

Лектор расскажет о роли и месте волонтера в обществе, границах его деятельности, проблемах, которые могут быть решены добровольческим движением, и трудностях, с которыми оно может столкнуться.

Особое внимание будет уделено накопленному опыту всероссийских и московских волонтерских объединений в деле помощи нуждающимся.

Мероприятие начнется в 12.30 и продлится около 4–5 часов.