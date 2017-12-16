В кузнецком детсаду открыта новая группа для детей с ОВЗ Общество

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Новая группа для детей с ограниченными возможностями здоровья открыта в детском саду №37 города Кузнецка Пензенской области.

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До этого в учреждении уже функционировали пять групп компенсирующей направленности, в которых находится более 100 детей — две из них предназначены для детей с тяжелыми нарушениями речи, три для воспитанников с задержкой психического развития.

В рамках программы «Доступная среда» в детском саду созданы условия для детей-инвалидов. Из федерального и регионального бюджета был выделен 1 млн. 700 тыс. рублей. На эти средства оборудована новая группа, отремонтированы коридор и актовый зал, установлены пандусы и поручни.

В детском саду работает сенсорная комната и созданы условия для передвижения детей в инвалидных колясках, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.