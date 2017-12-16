В пензенском зоопарке наградят победителей конкурса «Природные фантазии» Общество Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Награждение победителей и участников конкурса «Природные фантазии» состоится в административном здании пензенского зоопарка в предстоящую субботу, 23 декабря. Фото: zoo-penza.ru Более 100 работ, которые поступили на конкурс, будут переданы детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Для оценки поделок было проведено голосование среди сотрудников зоопарка и преподаватели одной из художественных школ Пензы. В результате в номинации «Приз зрительских симпатий» лучшими признаны произведения учениц классической гимназии №1 имени В.Г.Белинского Софьи Дешиной и Яны Сердобцевой. За самую оригинальную работу отмечен коллектив из школы №20, а за мастерство и изящество исполнения — ученица школы №28 Арина Тряшкина. В категории «Новогодний фитодизайн» победил Тимофей Горбанюк из школы №28. Церемония награждения начнется в 15.00, сообщается на сайте зоопарка. Нашли ошибку в тексте?

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