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В пензенском зоопарке наградят победителей конкурса «Природные фантазии»

13:56 | 16.12.2017 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Награждение победителей и участников конкурса «Природные фантазии» состоится в административном здании пензенского зоопарка в предстоящую субботу, 23 декабря.

В пензенском зоопарке наградят победителей конкурса «Природные фантазии»

Фото: zoo-penza.ru

Более 100 работ, которые поступили на конкурс, будут переданы детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Для оценки поделок было проведено голосование среди сотрудников зоопарка и преподаватели одной из художественных школ Пензы.

В результате в номинации «Приз зрительских симпатий» лучшими признаны произведения учениц классической гимназии №1 имени В.Г.Белинского Софьи Дешиной и Яны Сердобцевой.

За самую оригинальную работу отмечен коллектив из школы №20, а за мастерство и изящество исполнения — ученица школы №28 Арина Тряшкина.

В категории «Новогодний фитодизайн» победил Тимофей Горбанюк из школы №28.

Церемония награждения начнется в 15.00, сообщается на сайте зоопарка.
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