В Пензе будет издан буклет с перечнем центров для детей-инвалидов Общество

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Буклет с указанием лечебных и социальных центров, детсадов и школ России, занимающихся с детьми-инвалидами, готовится к изданию в Пензе. Об этом сообщила исполнительный директор пензенской региональной общественной организации «Благо Дарю», член совета женщин при главе города Виктория Хачатурян.

Фото: Pgduma.ru

В ходе круглого стола на тему «Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья в семье» она пояснила, что из этого издания любой желающий сможет почерпнуть всю необходимую информацию по данной проблеме.

В свою очередь, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Пензенской области Анна Елистратова отметила, что необходимо создать психолого-педагогическое сопровождение семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ.

«При социальных службах психологов, работающих с детьми-инвалидами нет, а чтобы ходить к частным специалистам, далеко не у всех есть средства», — пояснила она.

В ходе круглого стола предложено также как можно чаще транслировать видеоролики социальной направленности в телевизионных программах и в кинотеатрах перед показами кинофильмов.

На заседании Виктории Хачатурян, директору центра комплексного сопровождения инклюзивного образования Пензенского государственного университета Оксане Симаковой и директору школы №9 Алексею Миронову были вручены награды за вклад в работу с детьми-инвалидами, сообщает пресс-служба гордумы.