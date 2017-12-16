Пензенское реготделение «Боевого братства» отметило 20-летний юбилей Общество

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие в честь 20-летия пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» состоялось в доме молодежи в субботу, 16 декабря.

Фото: Pgduma.ru

«Уйдя в запас и отставку, вы продолжаете успешно трудиться и на гражданском поприще, принимаете активное участие в общественной жизни города и в деятельности своей организации», — сказал глава города Валерий Савельев, который стал одним из почетных гостей праздника.

Он отметил, что гордится существованием в Пензе объединения, оказывающего консультативную помощь в решении юридических и социальных вопросов, защите прав и интересов членов организации.

«Спасибо вам за высокую гражданскую ответственность и активную жизненную позицию, неравнодушие и нетерпимость к имеющимся проблемам, за вашу поддержку не только словом, но и делом, ваше участие в жизни своих земляков», — добавил глава Пензы.

Также на мероприятии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев и вице-мэр Владимир Попков.

Руководителю реготделения «Боевого братства» Юрию Краснову, день рождения которого совпало с юбилейной датой организации, подарили боевой меч.

Закончилась торжественная часть выступлением солисток вокальной студии «Шанс», сообщает пресс-служба Пензенской городской думы.