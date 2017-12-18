В Заречном за год приобрели пятый муниципальный автобус Общество

Заречный, 18 декабря 2017. PenzaNews. Пятый с начала 2017 года новый автобус пополнил автопарк муниципального предприятия «Автотранс» города Заречного Пензенской области.

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Как сообщает управления общественных связей ЗАТО, транспортное средство стоимостью более 7 млн. рублей приобретено в рамках подпрограммы «Доступная среда в Пензенской области».

3,5 млн. рублей было выделено из муниципального бюджета, еще 2,5 млн. — из регионального, а оставшаяся часть — из федерального.

Общая вместимость автобуса — 75 мест, 18 из которых сидячие.

В отличие от ранее приобретенных, данное транспортное средство не наполовину, а полностью низкопольное. Для удобства маломобильных граждан площадка возле дверного проема оборудована откидной аппарелью, а в салоне предусмотрено место для инвалидов-колясочников, для которых имеются специальные крепления.

По мнению главы Заречного Олега Климанова, практика показала нецелесообразность закупки сразу большой партии автобусов — при одинаковых условиях и сроках эксплуатации они выходят из строя практически одновременно, поэтому поставлена задача ежегодно приобретать 3–5 единиц.