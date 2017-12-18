В Пензенской области размер новой выплаты на первенца составит около 9,5 тыс. рублей Общество

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Размер новой ежемесячной выплаты семьям при рождении первенца до достижения ребенком возраста 1,5 лет составит в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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«Право на государственную поддержку будут иметь семьи, в которых после 1 января 2018 года родится первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что для получения выплаты на первого ребенка женщинам необходимо обратиться в органы соцзащиты населения или многофункциональные центры (МФЦ).

«В случае рождения в семье двоих и более детей ежемесячная выплата положена только одному из них. На второго ребенка необходимо оформить ежемесячную выплату за счет материнского капитала. С заявлением о получении ежемесячного пособия на второго ребенка и об оформлении материнского капитала необходимо обратиться в отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области», — отметили в министерстве.