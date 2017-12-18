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В Пензенской области размер новой выплаты на первенца составит около 9,5 тыс. рублей

17:02 | 18.12.2017 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Размер новой ежемесячной выплаты семьям при рождении первенца до достижения ребенком возраста 1,5 лет составит в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области размер новой выплаты на первенца составит около 9,5 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Право на государственную поддержку будут иметь семьи, в которых после 1 января 2018 года родится первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что для получения выплаты на первого ребенка женщинам необходимо обратиться в органы соцзащиты населения или многофункциональные центры (МФЦ).

«В случае рождения в семье двоих и более детей ежемесячная выплата положена только одному из них. На второго ребенка необходимо оформить ежемесячную выплату за счет материнского капитала. С заявлением о получении ежемесячного пособия на второго ребенка и об оформлении материнского капитала необходимо обратиться в отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области», — отметили в министерстве.
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