«Радио России из Пензы» начало вещание в FM-диапазоне Общество

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Государственная радиостанция «Радио России из Пензы», программы которой можно было слушать в УКВ-диапазоне, начала вещание на частоте 94,2 FM.

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По словам директора филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ» Андрея Степанова, прием сигнала осуществляется не только в областном центре, но и в пределах 30 км от его границ.

«В следующем году мы планируем в рамках соглашения между РТРС и ВГТРК также перевод на FM-вещание радиостанции «Радио России» в Пензенской области», — сказал он.

Как ожидается, в дополнение к существующим передачам в эфире появятся и новые. Один из крупных проектов — информационная программа «На пензенской волне» в формате мини-ток-шоу, сообщает ГТРК «Пенза» .

«Радио России» — федеральная радиостанция общего формата, входящая в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).