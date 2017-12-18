EN
19:41:56 Вторник, 19 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

«Радио России из Пензы» начало вещание в FM-диапазоне

18:39 | 18.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Государственная радиостанция «Радио России из Пензы», программы которой можно было слушать в УКВ-диапазоне, начала вещание на частоте 94,2 FM.

«Радио России из Пензы» начало вещание в FM-диапазоне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам директора филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ» Андрея Степанова, прием сигнала осуществляется не только в областном центре, но и в пределах 30 км от его границ.

«В следующем году мы планируем в рамках соглашения между РТРС и ВГТРК также перевод на FM-вещание радиостанции «Радио России» в Пензенской области», — сказал он.

Как ожидается, в дополнение к существующим передачам в эфире появятся и новые. Один из крупных проектов — информационная программа «На пензенской волне» в формате мини-ток-шоу, сообщает ГТРК «Пенза».

«Радио России» — федеральная радиостанция общего формата, входящая в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Актуальное
Читайте также
Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» удостоен благодарности пензенского Заксобрания Реструктуризация долга позволила властям Пензы выполнить расходные обязательства — мэр
Под Пензой у клиентки экстрасенса выманили деньги, пообещав ей около 500 тыс. рублей Сотрудники пензенского управления АО «Транснефть – Дружба» отличились в шахматах
Уровень регистрируемой безработицы в Пензе снизился до 0,63% В Пензе спасатели помогли молодой матери снять кольцо с пальца
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver