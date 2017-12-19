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На площади Ленина в Пензе начали заливать каток

08:09 | 19.12.2017 | Общество

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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Заливка катка начата на площади Ленина в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

На площади Ленина в Пензе начали заливать каток

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Место под каток на площади Ленина оборудовано давно. Можно было заливать уже в начале декабря, но стояла теплая погода. Как только установилась более-менее низкая температура на улице, мы приступили к заливке», — пояснил он.

Виктор Кувайцев уточнил, что за два раза на территорию площадью 1 тыс. 200 кв. метров вылито почти 10 тонн воды, однако для нужной толщины льда необходимо провести еще одну заливку.

«Готовим каток в микрорайоне Заря и на всех оборудованных хоккейных коробках в районах города», — отметил мэр.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Олег Кулагин и начальник департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев пояснили, что управляющие компании будут заливать оборудованные катки на дворовых территориях в течение недели, исходя из погодных условий и возможностей, сообщает пресс-служба мэрии.
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