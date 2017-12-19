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Жителям Пензенской области дали отсрочку на уплату налога на имущество

15:40 | 19.12.2017 | Общество

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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Закон «Об установлении дат начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц на территории Пензенской области» принят в ходе 4-й очередной сессии регионального парламента во вторник, 19 декабря.

Жителям Пензенской области дали отсрочку на уплату налога на имущество

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, пени будут начисляться на сумму недоимки: за налоговый период 2016 года — с июля 2018 года; за налоговый период 2017 года — с 1 июля 2019-го.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2017 года.

«На территории Пензенской области с 2015 года налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. При этом, в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, предусмотрен переходный период — 4 года, когда сумма налога ежегодно увеличивается на 20% от разницы между налогом, исчисленным исходя из кaдастpовой стоимости, и налогом, который исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости», — прокомментировали в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

В региональном парламенте отметили, что не все жители разобрались в новых правилах, а, кроме того, налоговые уведомления не всегда доходят до адресатов вовремя, в связи с чем было предложено дать им отсрочку, чтобы уладить все возникшие вопросы.
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