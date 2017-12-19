Жителям Пензенской области дали отсрочку на уплату налога на имущество Общество

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Закон «Об установлении дат начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц на территории Пензенской области» принят в ходе 4-й очередной сессии регионального парламента во вторник, 19 декабря.

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Согласно тексту документа, пени будут начисляться на сумму недоимки: за налоговый период 2016 года — с июля 2018 года; за налоговый период 2017 года — с 1 июля 2019-го.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2017 года.

«На территории Пензенской области с 2015 года налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. При этом, в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, предусмотрен переходный период — 4 года, когда сумма налога ежегодно увеличивается на 20% от разницы между налогом, исчисленным исходя из кaдастpовой стоимости, и налогом, который исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости», — прокомментировали в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

В региональном парламенте отметили, что не все жители разобрались в новых правилах, а, кроме того, налоговые уведомления не всегда доходят до адресатов вовремя, в связи с чем было предложено дать им отсрочку, чтобы уладить все возникшие вопросы.