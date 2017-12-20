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Пензенский губернатор поблагодарил талантливых детей и их педагогов

12:48 | 20.12.2017 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарственные письма победителям и призерам всероссийских олимпиад и конкурсов, в том числе XVI молодежных Дельфийских игр России, а также их наставникам.

Пензенский губернатор поблагодарил талантливых детей и их педагогов

Фото: Pnzreg.ru

«Ваши достижения во всех видах деятельности важны для региона, ваши победы — это будущее Пензенской области и ее продвижение сегодня. За этим стоит большой и терпеливый труд каждого из вас, ваших родителей и преподавателей. Я благодарю всех вас за ваши успехи!» — сказал он, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, состоявшегося в губернаторском доме в среду, 20 декабря.

Глава региона добавил, что в Пензенской области создаются условия для получения достойного образования и развития способностей подрастающего поколения.

Иван Белозерцев отметил, что также пристальное внимание уделяется вопросам подготовки и повышения квалификации педагогов.

«На 2018 год мы предусмотрели финансовые средства на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе учителям. Продолжим приводить в порядок сельские школы, а также практику профессиональных стажировок преподавателей иностранных языков в зарубежных странах», — сообщил губернатор.

Он проинформировал, что дал поручение о поощрении педагогов, ученики которых из года в год показывают высокие результаты на всероссийских интеллектуальных мероприятиях.

Кроме того, Иван Белозерцев призвал создать условия для реализации творческого потенциала юных артистов, сообщает пресс-служба областного правительства.
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