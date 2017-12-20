Проекты ликвидированной организации «Сурская семья» будут продолжены — Игорь Красовский Общество

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Проекты пензенской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты граждан «Сурская семья», которая просуществовала с 2012 года по октябрь 2017-го, будут продолжены АНО «Ресурсно-методический центр социальной поддержки семьи, национальных отношений и развития гражданского общества». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель автономной некоммерческой организации Игорь Красовский, который ранее возглавлял прекратившую деятельность НКО.

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«Все проекты, которые были в «Сурской семье», перешли на ресурсный центр», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что, в отличие от ликвидированной организации, ресурсный центр является межрегиональной структурой — его деятельность уже охватывает Пензенскую, Вологодскую области и Мордовию, а в перспективе будет распространена на все территории, где есть отделения Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей.

«Я раньше был просто членом коллективного совета Национальной родительской ассоциации, а сейчас меня ввели в президиум координационного совета. […] Мы работаем с общественниками, с профессорско-преподавательским составом практически всех ведущих российских вузов», — сообщил Игорь Красовский.

По его словам, он некоторое время возглавлял обе некоммерческие организации, однако это было слишком сложно.

«Тем более, не особенно правительство Пензенской области поддерживало в последнее время эту организацию [«Сурская семья»]. [...] Пензенская область перестала поддерживать и грантами, и всем. Очень тяжело вести две организации, когда тебя не поддерживают», — сказал общественник.

Игорь Красовский добавил, что принято решение о тиражировании некоторых пензенских проектов на территории страны, в их числе — «Золотые семьи Сурского края», который переименован в «Золотые семьи России».

«Мы запустили новый федеральный проект «Молодое поколение современной России». Здесь основная цель — формирование молодежной культуры на основе семейных ценностей, национальных и культурных традиций. Одну школу мы уже запустили — это школа личностного и творческого развития для девочек Оксаны Федоровой. Филиал, кроме Пензы, открыт в Мордовии. На днях я запускаю филиал этой школы в Вологде», — сказал собеседник агентства.