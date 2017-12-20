Ушел из жизни почетный гражданин Заречного Юрий Осминин Общество

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Почетный гражданин Заречного Пензенской области Юрий Осминин скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

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Сотрудники администрации и собрания представителей города, коллектив производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, а также почетные граждане ЗАТО выразили соболезнования семье и близким покойного.

«Юрий Осминин будет похоронен на городском кладбище. Прощание с ним состоится в новом ритуальном зале в четверг, 21 декабря, с 12.00 до 13.00», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного.

Осминин Юрий Иванович родился в селе Нижний Шкафт Лунинского района Пензенской области 27 января 1935 года.

В 1954–1957 годах проходил службу в рядах Советской армии, где освоил специальности сварщика, арматурщика, был бригадиром военных строителей, возводил промышленные площадки Свердловска-44.

После начал трудовую деятельность на ПО «Старт», где проработал 35 лет. Начинал маляром, гальваником, затем освоил специальности слесаря, слесаря-сборщика, электромонтажника. Производственные задания выполнял на 140–150%. Работал с личным клеймом.

В 1974 получил звание «Отличник качества».

Избирался комсоргом, профоргом, партгрупоргом, членом техсовета завода.

Награжден орденом Ленина, тремя медалями, знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки» и «Наставник молодежи».