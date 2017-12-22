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Иван Белозерцев поздравил пензенских энергетиков с профессиональным праздником

08:23 | 22.12.2017 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем энергетика, который отмечается в пятницу, 22 декабря.

Иван Белозерцев поздравил пензенских энергетиков с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Благодаря плодотворному труду многих поколений Россия сегодня — ведущая топливно-энергетическая держава. Труженики отрасли надежно обеспечивают энергоснабжение промышленности и сельского хозяйства, всех сфер жизнедеятельности, в наши дома приходят свет и тепло», — отметил он.

Глава региона добавил, что в современных условиях перед работниками этой сферы стоят масштабные стратегические задачи, в том числе выстраивание эффективной системы энергоснабжения, максимально учитывающей особенности региона и отвечающей интересам его жителей, обновление технической базы, активное внедрение в практику инновационных технологий.

«Уверен, что ваш высочайший профессионализм и накопленный опыт помогут достойно с ними справиться. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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