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Компания из Заречного построит заграждение на границе Крыма и Украины

09:50 | 22.12.2017 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым заключило контракт с ООО «Производственно-монтажный центр «Старт-7» из Заречного Пензенской области на создание почти 50-километрового заграждения на границе Крымского полуострова с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Компания из Заречного построит заграждение на границе Крыма и Украины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сумма контракта составила почти 204 млн. рублей при начальной (максимальной) цене около 213 млн. рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет России.

Помимо зареченской компании в электронном аукционе участвовали фирмы «Росстрой-64» из Саратова и «СтройСпецПроект» из Краснодара.

Инженерное заграждение протяженностью 49,5 км предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как физическое препятствие и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия.

Высота конструкции над землей составит 2,1 метра, заглубление в грунт — 30 см.

Забор должен легко монтироваться и затруднять попытки перелезть через него.

Ограждение должно быть готово в первом полугодии 2018 года.

Срок поставки товара — до 30 марта, а выполнения работ — до 25 мая.
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