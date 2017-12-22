Компания из Заречного построит заграждение на границе Крыма и Украины Общество

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым заключило контракт с ООО «Производственно-монтажный центр «Старт-7» из Заречного Пензенской области на создание почти 50-километрового заграждения на границе Крымского полуострова с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

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Сумма контракта составила почти 204 млн. рублей при начальной (максимальной) цене около 213 млн. рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет России.

Помимо зареченской компании в электронном аукционе участвовали фирмы «Росстрой-64» из Саратова и «СтройСпецПроект» из Краснодара.

Инженерное заграждение протяженностью 49,5 км предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как физическое препятствие и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия.

Высота конструкции над землей составит 2,1 метра, заглубление в грунт — 30 см.

Забор должен легко монтироваться и затруднять попытки перелезть через него.

Ограждение должно быть готово в первом полугодии 2018 года.

Срок поставки товара — до 30 марта, а выполнения работ — до 25 мая.