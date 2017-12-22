Виктор Кувайцев поздравил Сергея Астафьева со 100-летием Общество

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Астафьева со 100-летием в пятницу, 22 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

Мэр вручил пенсионеру и памятные подарки, а также передал письма с поздравлениями от имени президента России Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева.

Глава администрации города пожелал Сергею Астафьеву доброго здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

«Такие люди, как Вы — живая легенда, к которой у нас есть возможность прикоснуться; настоящие патриоты, истинные герои, которые сделали все, чтобы мы сейчас жили в мирное время», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Астафьев Сергей Иванович родился в селе Октябрьском Кондольского района Пензенской области 22 декабря 1917 года.

Во время Великой Отечественной войны был призван в 112-й стрелковый полк Мурманска и принимал участие в боевых действиях на Волховском фронте. Получил ранение и был демобилизован. Затем принимал участие в восстановлении разрушенного Ленинграда.

После войны работал трактористом в колхозе.

В 1967 году переехал в Пензу.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями.

Имеет троих детей, четверых внуков и пятерых правнуков.